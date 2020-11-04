Правительство Российской Федерации решило сохранить параметры тарифов АО "Российские железные дороги" на следующий год, отказавшись от индексации тарифов на грузовые перевозки.

Решение принято на совещании кабинета министров с участием главы Минтранса.

"На совещании на прошлой неделе параметры финансового плана, инвестпрограммы РЖД на 2021 и плановый период 2022–2023 годов рассматривались в правительстве РФ. На этом совещании было принято решение о том, что в 2021 году параметры долгосрочной тарифной политики РЖД, в которой определены все элементы тарифообразования, меняться не будут. В 2021 году тарифы меняться не будут", — сказал министр транспрота России Евгений Дитрих.