Авиакомпания "Победа" возобновит полёты в Дубай с конца ноября

Лоукостер "Победа", входящий в группу компаний "Аэрофлот", с 28 ноября возвратит регулярные авиарейсы в Объединённые арабские эмираты, — в самый популярный у российских туристов эмират Дубай.

Вылеты из московского аэропорта "Внуково" будут выполняться один раз в неделю.

"Лоукостер "Победа" возобновит полёты, прерванные на фоне пандемии коронавируса, из Москвы в Дубай с 28 ноября. Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по субботам. Билеты по этому направлению появились в продаже 4 ноября. На данный момент это второе международное направление авиакомпании. Сейчас она также летает в Турцию из Москвы, Казани и Уфы, — говорится в информации на сайте авиаперевозчика.

Сейчас в Дубай осуществляет полёты только одна российская авиакомпания — "Аэрофлот".