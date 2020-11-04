Лоукостер "Победа", входящий в группу компаний "Аэрофлот", с 28 ноября возвратит регулярные авиарейсы в Объединённые арабские эмираты, — в самый популярный у российских туристов эмират Дубай.
Вылеты из московского аэропорта "Внуково" будут выполняться один раз в неделю.
"Лоукостер "Победа" возобновит полёты, прерванные на фоне пандемии коронавируса, из Москвы в Дубай с 28 ноября. Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по субботам. Билеты по этому направлению появились в продаже 4 ноября. На данный момент это второе международное направление авиакомпании. Сейчас она также летает в Турцию из Москвы, Казани и Уфы, — говорится в информации на сайте авиаперевозчика.
Сейчас в Дубай осуществляет полёты только одна российская авиакомпания — "Аэрофлот".
"Россия прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами весной из-за пандемии. С лета были частично возобновлены полёты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию на Мальдивы и на Кубу", — сообщила Росавиация.
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