Глава Министерства энергетики России, выступая на форуме "Россия — ОПЕК", высказал своё мнение относительно скорости восстановления мировой экономики. Спрос на углеводородное сырьё продвигается с трудом.
Он полагает, что на мировом рынке осталось ещё много неопределённостей.
"Текущий год стал настоящим шоком для всей мировой экономики, в том числе и в нефтяном секторе. Мы видим, как трудно идёт восстановление, видим много неопределённостей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья", — сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на форуме "Россия — ОПЕК".
Осенние локдауны в странах не такие жёсткие, как весенние.
"Снижение мобильности общества, переход населения в онлайн, остановка производств испытали на прочность устойчивость функционирования цепочек поставок и динамику глобального спроса. Наблюдаем повторные масштабные локдауны в ряде крупнейших европейских держав, хотя они и не носят такого жёсткого характера, как весной", — отметил министр.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...