Новак рассказал, как восстанавливается мировая экономика

Глава Министерства энергетики России, выступая на форуме "Россия — ОПЕК", высказал своё мнение относительно скорости восстановления мировой экономики. Спрос на углеводородное сырьё продвигается с трудом.

Он полагает, что на мировом рынке осталось ещё много неопределённостей.

"Текущий год стал настоящим шоком для всей мировой экономики, в том числе и в нефтяном секторе. Мы видим, как трудно идёт восстановление, видим много неопределённостей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья", — сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на форуме "Россия — ОПЕК".

Осенние локдауны в странах не такие жёсткие, как весенние.