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Новак рассказал, как восстанавливается мировая экономика

Глава Министерства энергетики России, выступая на форуме "Россия — ОПЕК", высказал своё мнение относительно скорости восстановления мировой экономики. Спрос на углеводородное сырьё продвигается с трудом.

Новак рассказал, как восстанавливается мировая экономика

Он полагает, что на мировом рынке осталось ещё много неопределённостей.

"Текущий год стал настоящим шоком для всей мировой экономики, в том числе и в нефтяном секторе. Мы видим, как трудно идёт восстановление, видим много неопределённостей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья", — сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на форуме "Россия — ОПЕК".

Осенние локдауны в странах не такие жёсткие, как весенние.

"Снижение мобильности общества, переход населения в онлайн, остановка производств испытали на прочность устойчивость функционирования цепочек поставок и динамику глобального спроса. Наблюдаем повторные масштабные локдауны в ряде крупнейших европейских держав, хотя они и не носят такого жёсткого характера, как весной", — отметил министр.

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