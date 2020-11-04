Финансисты США рекомендуют инвестировать в рубль при победе Трампа

Опрошенные агентством Bloomberg финансовые и банковские американские эксперты полагают, что Россия станет главным бенефициаром победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Они полагают, что вложения в рубль могут стать защитой инвестиций.

"Российская валюта может стать недорогим инструментом хеджирования — защиты инвестиций на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Сотрудник компании PGIM Fixed Income Мариуш Банасиак, под управлением которой находятся активы на 920 миллиардов долларов, объясняет выбор рубля тем, что, по его мнению, Россия будет главным бенефициаром победы действующего главы США", — передаёт агентство Bloomberg.

Финансисты убеждены, что российская валюта недооценена как минимум на 10 процентов.