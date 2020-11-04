Власти Аргентины позвали россиян в инвестиционные проекты

Президент Аргентины Альберто Фернандес считает, что у его страны прекрасные отношения с Россией, и поэтому призвал РФ принять активное участие в Аргентине в реализации инфраструктурных, строительных и финансовых проектах.

Фернандес уверен, что у двух стран есть много сфер для сотрудничества.

"Отношения двух стран очень хорошие, я из тех, кто верит, что Аргентина и Россия должны продвигать стратегический план развития. Это то, чего я хочу больше всего. Россия — самый крупный производитель газа. Здесь у неё есть возможность в эксплуатации месторождения Вака Муэрта. Но мне кажется, что Россия может помочь во многих проектах инфраструктуры, финансов и строительства", — отметил президент латиноамериканской страны Альберто Фернандес.

Он надеется на стратегические связи между двумя странами.