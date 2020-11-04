Президент Аргентины Альберто Фернандес считает, что у его страны прекрасные отношения с Россией, и поэтому призвал РФ принять активное участие в Аргентине в реализации инфраструктурных, строительных и финансовых проектах.
Фернандес уверен, что у двух стран есть много сфер для сотрудничества.
"Отношения двух стран очень хорошие, я из тех, кто верит, что Аргентина и Россия должны продвигать стратегический план развития. Это то, чего я хочу больше всего. Россия — самый крупный производитель газа. Здесь у неё есть возможность в эксплуатации месторождения Вака Муэрта. Но мне кажется, что Россия может помочь во многих проектах инфраструктуры, финансов и строительства", — отметил президент латиноамериканской страны Альберто Фернандес.
Он надеется на стратегические связи между двумя странами.
"Мы должны работать с Россией. Я верю в многополярность. Не считаю, что удача состоит в том, чтобы объединиться только с одной страной. Я верю, что Россия — это важный игрок на мировой арене, и должна иметь с Аргентиной стратегические связи", — подчеркнул президент в интервью, прокомментированное РИА "Новости".
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