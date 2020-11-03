Депутаты нижней палаты российского парламента намерены добиться отчёта от владельцев иностранных электронных кошельков, если сумма операций превышает 600 тысяч рублей в год.
Электронные кошельки стали использовать для вывода средств из российской юрисдикции после того, как законодательно запретили чиновникам и депутатам иметь счета за рубежом.
"Законопроект вводит обязанность резидентов представлять в налоговые органы отчёты о переводах денежных средств по иностранным электронным кошелькам. Речь идёт о случаях, когда сумма операций по зачислению за отчётный год превышает 600 тысяч рублей или эту сумму в валюте", — говорится в пояснительной записке к проекту закона, внесённого в Госдуму документу депутатами комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым.
Проект закона предусматривает штрафные санкции за непредоставление информации в налоговую инспекцию.
"За неуведомление налоговых органов о таком движении средств предполагается штраф в размере от 20% до 40% суммы средств. За нарушение сроков предоставления данных в ФНС предполагается штраф для граждан в размере от 300 рублей до 3 тыс. рублей, должностных лиц в размере от 500 до 5 тыс. рублей, а для юрлиц — от 5 тыс. до 50 тыс. рублей", — отмечается в документе.
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