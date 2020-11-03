В России могут ввести штраф за сокрытие средств в электронных кошельках

Депутаты нижней палаты российского парламента намерены добиться отчёта от владельцев иностранных электронных кошельков, если сумма операций превышает 600 тысяч рублей в год.

Электронные кошельки стали использовать для вывода средств из российской юрисдикции после того, как законодательно запретили чиновникам и депутатам иметь счета за рубежом.

"Законопроект вводит обязанность резидентов представлять в налоговые органы отчёты о переводах денежных средств по иностранным электронным кошелькам. Речь идёт о случаях, когда сумма операций по зачислению за отчётный год превышает 600 тысяч рублей или эту сумму в валюте", — говорится в пояснительной записке к проекту закона, внесённого в Госдуму документу депутатами комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым.

Проект закона предусматривает штрафные санкции за непредоставление информации в налоговую инспекцию.