"Феерическая неделя": операторы о продажах туров с кешбэком

Российские туроператоры назвали первую неделю второго этапа акции продажи туров с возвратом клиенту части денежных средств "феерической". Продажи выросли в полтора раза по сравнению с серединой октября прошлого года.

С этой оценкой солидарна глава АТОР Майя Ломидзе.

"Туроператоры подвели итоги по первой неделе продаж туров с кешбэком и оценили её как феерическую. То есть количество бронирований путевок с кешбэком у многих компаний увеличилось на 50-60 процентов по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Это был настоящий всплеск", — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что на второй неделе акции произошёл спад спроса на туры по этой программе.