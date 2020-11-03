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"Феерическая неделя": операторы о продажах туров с кешбэком

Российские туроператоры назвали первую неделю второго этапа акции продажи туров с возвратом клиенту части денежных средств "феерической". Продажи выросли в полтора раза по сравнению с серединой октября прошлого года.

"Феерическая неделя": операторы о продажах туров с кешбэком

С этой оценкой солидарна глава АТОР Майя Ломидзе.

"Туроператоры подвели итоги по первой неделе продаж туров с кешбэком и оценили её как феерическую. То есть количество бронирований путевок с кешбэком у многих компаний увеличилось на 50-60 процентов по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Это был настоящий всплеск", — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что на второй неделе акции произошёл спад спроса на туры по этой программе.

"Это вызвано ухудшением эпидемиологической ситуации, многочисленными предупреждениями и ограничениями, которые вводили разные регионы России. Спрос по кешбэку будет идти волнообразно. Первая неделя была очень успешной, потом пошел небольшой спад, сейчас начинается опять активизация. Но мы думаем, что вторая акция будет, безусловно, успешнее, чем была первая в августе. Мы видим горячее желание россиян поехать на новогодние каникулы хоть куда-нибудь, просто сменить картинку", — добавила представитель АТОР.

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