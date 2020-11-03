Победа Трампа выгоднее для России, считает экономист

Победа Трампа на выборах президента США не принесёт потепления российско-американских отношений. Экономическое давление на Россию будет продолжаться, но с учетом бизнес-интересов, считает экономист.

При победе кандидата от демократической партии Джо Байдена возможна бездумная политическая месть.

"Если победит кандидат от республиканцев, то прорыва в отношениях между Москвой и Вашингтоном ждать не следует, однако несомненным плюсом в этом случае будет прогнозируемость курса, пусть так же нацеленного на усиление давления на Москву. Однако в случае с Трампом это давление будет базироваться на взвешенной оценке всех бизнес-интересов, а не только на желании политической расправы над оппонентом", — заявил агентству "Регнум" доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко.

При каждом принятии решения при Дональде Трампе будут взвешиваться последствия для крупного американского бизнеса.