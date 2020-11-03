Победа Трампа на выборах президента США не принесёт потепления российско-американских отношений. Экономическое давление на Россию будет продолжаться, но с учетом бизнес-интересов, считает экономист.
При победе кандидата от демократической партии Джо Байдена возможна бездумная политическая месть.
"Если победит кандидат от республиканцев, то прорыва в отношениях между Москвой и Вашингтоном ждать не следует, однако несомненным плюсом в этом случае будет прогнозируемость курса, пусть так же нацеленного на усиление давления на Москву. Однако в случае с Трампом это давление будет базироваться на взвешенной оценке всех бизнес-интересов, а не только на желании политической расправы над оппонентом", — заявил агентству "Регнум" доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко.
При каждом принятии решения при Дональде Трампе будут взвешиваться последствия для крупного американского бизнеса.
"При принятии очередного решения будут оцениваться возможные последствия и для американского бизнеса (прежде всего крупного), вовлеченного в запутанный клубок российско-европейско-китайско-американских отношений", — пояснил экономист.
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