Бизнес-омбудсмен Москвы предложила вдвое снизить НДС в общепите

За снижение вдвое налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общепита выступила московский бизнес-омбудсмен. Ныне НДС составляет 20 процентов, бизнес считает, что нужно сделать 10 процентов.

Татьяна Минеева подчеркнула, что на такое налоговое послабление идут во многих странах мира на фоне кризиса в отрасли.

"В России предприятия общественного питания, к которым относятся и кальянные, облагаются НДС в 20%. Во всем мире для ресторанного бизнеса НДС ниже из-за невозможности его возмещения. Бизнес выступает за снижение НДС для предприятий общественного питания до 10%", — сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, комментируя меры поддержки для столичного общепита.

Она также предложила повысить необлагаемый налогом доход предприятий отрасли.