За снижение вдвое налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общепита выступила московский бизнес-омбудсмен. Ныне НДС составляет 20 процентов, бизнес считает, что нужно сделать 10 процентов.
Татьяна Минеева подчеркнула, что на такое налоговое послабление идут во многих странах мира на фоне кризиса в отрасли.
"В России предприятия общественного питания, к которым относятся и кальянные, облагаются НДС в 20%. Во всем мире для ресторанного бизнеса НДС ниже из-за невозможности его возмещения. Бизнес выступает за снижение НДС для предприятий общественного питания до 10%", — сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, комментируя меры поддержки для столичного общепита.
Она также предложила повысить необлагаемый налогом доход предприятий отрасли.
"Лимит суммы дохода на упрощенной системе налогообложения (УСН) в сфере общественного питания — 150 млн рублей, что заставляет уходить предпринимателей в теневой бизнес. Бизнес выступает с инициативой увеличить предел дохода по УСН для заведений общественного питания. Также при применении УСН сейчас действует ограничение численности работников — до ста сотрудников. Предприниматели выступают за отмену этого лимита", — добавила бизнес-омбудсмен.
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