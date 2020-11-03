ЦБ: россияне стали меньше жаловаться на банки

За первые три квартала нынешнего года число жалоб соотечественников на кредитные организации снизилось на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. К октябрю количество претензий пришло на уровень, который был до пандемии.

Недовольство клиентов, прежде всего, вызывал отказ в предоставлении кредитных каникул.

"В сентябре 2020 года Банк России получил 20,4 тыс. жалоб, что примерно соответствует февральскому показателю. Всего же за девять месяцев текущего года поступило 212,8 тыс. жалоб, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года", — говорится в пресс-релизе Центрального Банка России.

В ЦБ отметили, что более всего снизились жалобы по вопросам реструктуризации кредитов.