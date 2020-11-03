Антимонопольщики возбудили дело против "Почты России"

Антимонопольная служба открыла дело на почтовиков, так как те не выполнили в назначенный срок условие предписания. В документе предлагалось отменить стопроцентную надбавку за услуги связи в северных районах.

Дело о нарушении закона о конкуренции рассмотрят в середине ноября.

"Почта России" не исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и не отменила стопроцентную надбавку за оказание услуг в труднодоступных регионах. По закону, "Почта России" должна была исполнить предупреждение в десятидневный срок. Служба возбудила против "Почты России" дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Его рассмотрят 17 ноября", — сообщила ФАС.

По мнению антимонопольщиков, почтовики не обеспечили равные условия для потребителей почтовых услуг.