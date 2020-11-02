В России выросли оптовые цены на мороженую рыбу

В Росрыболовстве отметили рост оптовых цен на замороженную рыбу как в основных двух промысловых районах — На Дальнем Востоке и Северо-Западе страны, так и в регионах потребления.

Во всех регионах выросли оптовые цены на сельдь.

"В Дальневосточном регионе активный экспорт и рост спроса со стороны внутреннего рынка обеспечили рост оптовых цен на сельдь. Цены на треску, минтай и камбалу выросли незначительно. На Северо-Западе страны возобновился рост оптовых цен на скумбрию и сельдь атлантические. Треска и пикша стоят как прежде", — говорится в отчёте Росрыболовства.

Розничные цены на этот вид товара также продолжают рост.