В Росрыболовстве отметили рост оптовых цен на замороженную рыбу как в основных двух промысловых районах — На Дальнем Востоке и Северо-Западе страны, так и в регионах потребления.
Во всех регионах выросли оптовые цены на сельдь.
"В Дальневосточном регионе активный экспорт и рост спроса со стороны внутреннего рынка обеспечили рост оптовых цен на сельдь. Цены на треску, минтай и камбалу выросли незначительно. На Северо-Западе страны возобновился рост оптовых цен на скумбрию и сельдь атлантические. Треска и пикша стоят как прежде", — говорится в отчёте Росрыболовства.
Розничные цены на этот вид товара также продолжают рост.
"В центральных регионах дорожала оптовая стоимость скумбрии, мойвы и сельди. Розничные цены также продолжили рост. По сравнению с началом года они выросли на 2,4 процента", — сообщили в ведомстве.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.