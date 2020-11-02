Снижение курса рубля относительно основанных валют не приведёт к быстрому скачкообразному росту цен в стране, полагают аналитики российского финансового регулятора.
Предполагается, что рост цен произойдёт не скоро и будет иметь временный характер.
"Произошедшее ослабление рубля ещё продолжит влиять на темп роста цен в ближайшие месяцы, но не создает рисков для инфляции в ближайшей перспективе. В ближайшие месяцы проинфляционное влияние ослабления рубля, видимо, сохранится. Однако оно имеет краткосрочный характер и не создает рисков для инфляции в среднесрочной перспективе", — говорится в Докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
Падающий потребительский спрос в России заметно заторомозит инфляцию, считают в Центробанке.
"По итогам 2020 года, согласно базовому сценарию, инфляция сложится в диапазоне 3,9-4,2%. В течение 2021 года вплоть до начала 2022 года будет преобладать дезинфляционное влияние слабого спроса, квартальный темп прироста цен заметно снизится. Под воздействием устойчиво слабого потребительского и инвестиционного спроса, а также снижения нефтегазовых доходов в экономике инфляция в России может опуститься заметно ниже уровня, прогнозируемого в базовом сценарии", — отмечается в докладе ЦБ.
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