ЦБ: Ослабление рубля повлияет на рост цен не скоро

Снижение курса рубля относительно основанных валют не приведёт к быстрому скачкообразному росту цен в стране, полагают аналитики российского финансового регулятора.

Предполагается, что рост цен произойдёт не скоро и будет иметь временный характер.

"Произошедшее ослабление рубля ещё продолжит влиять на темп роста цен в ближайшие месяцы, но не создает рисков для инфляции в ближайшей перспективе. В ближайшие месяцы проинфляционное влияние ослабления рубля, видимо, сохранится. Однако оно имеет краткосрочный характер и не создает рисков для инфляции в среднесрочной перспективе", — говорится в Докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

Падающий потребительский спрос в России заметно заторомозит инфляцию, считают в Центробанке.