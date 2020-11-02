Мэрия Хабаровска намерена купить фотоаппарат за 562 тысячи рублей

Городская администрация Хабаровска намерена потратить более полумиллиона рублей бюджетных денег на покупку цифрового фотоаппарата. Объектив к аппарату должен быть приспособлен для фотосъёмок с расстояния менее полуметра.

У аппарата должен быть Bluetooth, Wi-Fi, а также макрообъектив.

"Цифровая фотокамера должна быть беззеркальной, оборудованной Bluetooth, NFC, Wi-Fi, с функцией видоискателя, без встроенной фотовспышки и с возможностью подключения внешней вспышки. Разрешение матрицы должно быть не меньше 20 мегапикселей. Макрообъектив должен быть с переменным фокусным расстоянием, уметь снимать с расстояния менее полуметра", — говорится в условиях конкурса, опубликованном на портале госзакупок.

Первые поставщики попросил за фотокамеру около 340 тысяч рублей, за объектив — более 220 тысяч рублей.