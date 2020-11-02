Мэрия Хабаровска намерена купить фотоаппарат за 562 тысячи рублей

Городская администрация Хабаровска намерена потратить более полумиллиона рублей бюджетных денег на покупку цифрового фотоаппарата. Объектив к аппарату должен быть приспособлен для фотосъёмок с расстояния менее полуметра.
У аппарата должен быть Bluetooth, Wi-Fi, а также макрообъектив.
"Цифровая фотокамера должна быть беззеркальной, оборудованной Bluetooth, NFC, Wi-Fi, с функцией видоискателя, без встроенной фотовспышки и с возможностью подключения внешней вспышки. Разрешение матрицы должно быть не меньше 20 мегапикселей. Макрообъектив должен быть с переменным фокусным расстоянием, уметь снимать с расстояния менее полуметра", — говорится в условиях конкурса, опубликованном на портале госзакупок.
Первые поставщики попросил за фотокамеру около 340 тысяч рублей, за объектив — более 220 тысяч рублей.
"Максимальная цена контракта составляет 562 тысячи рублей. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использована информация о ценах товаров, полученная по запросу заказчика у поставщиков, предлагающих идентичные товары", — говорится в материалах.
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