В Ханты-Мансийском автономном округе стали выпускать из щучьих шкур сырьё, из которого на предприятии в Свердловской области наладят производство косметических кремов и медицинских препаратов.
При производстве будут использоваться также сока северной ягоды морошки и масла на основе трав.
"«Велес» — единственное предприятие в России, которое делает коллаген из речной рыбы, а именно — из щучьих шкур. Совместно с еще одним нашим предприятием — "Дикоросы Югры" — "Велес" создает линейку косметических кремов семи видов на основе коллагена с добавлением сока морошки и масел югорских трав. Продукт планируют запатентовать и ввести в продажу к новому году", — написал глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей странице в Facebook.
Предприятие уже выпустило семь тонн сырья для косметической продукции.
"В феврале компания запустила первую линию по выпуску гидрата рыбного коллагена и уже произвела семь тонн этой продукции, проект сопровождают районные власти, уточнил Трубецкой. Патчи для лица, косметические маски и кремы будут выпускать в Свердловской области, а продажи ожидаются через федеральные сети и собственные представительства компании, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, а также на юге России", — написал Трубецкой.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.