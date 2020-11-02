В Югре будут выпускать сырьё из щучьих шкур для кремов и лекарств

В Ханты-Мансийском автономном округе стали выпускать из щучьих шкур сырьё, из которого на предприятии в Свердловской области наладят производство косметических кремов и медицинских препаратов.

При производстве будут использоваться также сока северной ягоды морошки и масла на основе трав.

"«Велес» — единственное предприятие в России, которое делает коллаген из речной рыбы, а именно — из щучьих шкур. Совместно с еще одним нашим предприятием — "Дикоросы Югры" — "Велес" создает линейку косметических кремов семи видов на основе коллагена с добавлением сока морошки и масел югорских трав. Продукт планируют запатентовать и ввести в продажу к новому году", — написал глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей странице в Facebook.

Предприятие уже выпустило семь тонн сырья для косметической продукции.