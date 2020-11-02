В России зависимость от курса валют становится меньше, заявили в Кремле

Политика России в области импортозамещения устанавливает всё меньшую зависимость страны от курса основных валют, отметили в Кремле. Россияне в большинстве своём получают зарплату в рублях.

Ранее глава государства сказал, что важнее предсказуемость курса рубля, чем его курс.

"Тут, конечно, надо исходить из слов президента. Вы знаете, что в нашей стране всё-таки абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получает свои доходы именно в рублях. По мере того как мы сокращаем зависимость от импорта, соответственно, эта волатильность, она все меньше и меньше влияет на динамику изменения цен. И поэтому в этом плане вот что имелось в виду президентом", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о росте курса доллара до 80 рублей.

Он отметил роль Центробанка в том, что снижение курса валют происходит плавно.