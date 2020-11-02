Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снижение курса российского рубля.

"Тут, конечно, надо исходить из слов президента. Вы знаете, что в нашей стране все-таки абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получает свои доходы именно в рублях. По мере того, как также мы сокращаем зависимость от импорта, соответственно, эта волатильность, она все меньше и меньше влияет на динамику изменения цен. И поэтому в этом плане вот что имелось в виду президентом", — пояснил представитель Кремля.