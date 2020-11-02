В 2020 году Украине нужно отдать треть доходов бюджета за долги

В нынешнем году Украине придётся выплатить по долговым процентам 15 млрд долларов — больше трети доходной части бюджета. МВФ предрекает стране обвал ВВП, инфляцию и рост безработицы.

В нынешнем году бюджетный дефицит в четыре раза превысил прошлогодний.

"Экономика Украины в 2020-м сократится на 7,2 процента, а инфляция достигнет 5,2%. Безработица увеличится до 10,1% и лишь немного уменьшится в 2021-м. Это следствие не только пандемии коронавируса, но и общей неэффективности национального финансового сектора. В этом году дефицит госбюджета в четыре раза больше, чем в прошлом: к октябрю составил 82 млрд гриве", — говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Страна должна международным организациям 82,9 млрд долларов.