В нынешнем году Украине придётся выплатить по долговым процентам 15 млрд долларов — больше трети доходной части бюджета. МВФ предрекает стране обвал ВВП, инфляцию и рост безработицы.
В нынешнем году бюджетный дефицит в четыре раза превысил прошлогодний.
"Экономика Украины в 2020-м сократится на 7,2 процента, а инфляция достигнет 5,2%. Безработица увеличится до 10,1% и лишь немного уменьшится в 2021-м. Это следствие не только пандемии коронавируса, но и общей неэффективности национального финансового сектора. В этом году дефицит госбюджета в четыре раза больше, чем в прошлом: к октябрю составил 82 млрд гриве", — говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
Страна должна международным организациям 82,9 млрд долларов.
"Государственные и гарантированные государством финансовые обязательства — 2,4 трлн гривен, или 82,9 млрд долларов. Облуживание госдолга, вдвое превышающего доходную часть бюджета, — одна из ключевых экономических проблем страны. В этом году по процентам необходимо выплатить почти 420 миллиардов гривен (15 млрд долларов) — это больше трети доходов казны", — отмечается в докладе.
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