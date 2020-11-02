По подсчётам аналитиков, за 30 лет российский рубль, когда перешёл от официального на коммерческий курс, подешевел в 40-100 тысяч раз без учёта деноминации.
Деноминированный рубль сегодняшнему дню стал дешевле в три с половиной раза. С начала 2020 года рубль подешевел на четверть.
"Введение коммерческого курса было сделано 1 ноября 1990 года: в тот же день доллар перестал стоить официально 63 копейки и сразу подскочил в цене втрое — до 1,8 рубля. С этой даты тренд на снижение стоимости рубля по отношению к доллару не менялся. Уже 1 июля 1992 года курс был на отметке 125,26 рубля. Всего же за 30 лет цена доллара в рублях, без учета деноминации 1997-1998 годов, выросла более чем в 40 тысяч раз", — подсчитал аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.
Без деноминации нацвалюта подешевела бы в 100 тысяч раз, считает другой финансист.
"Реальная товарная стоимость рубля снизилась за 30 лет более чем в сто раз. А если бы не было деноминации, то расчетное изменение превысило бы 100 000 раз. Только за 1992-1994 годы покупательная стоимость одного рубля упала почти в тысячу раз. Деноминированный рубль по отношению к доллару успел ослабнуть в 3,5 раза ", — отметил замдиректора группы АКРА Дмитрий Куликов.
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