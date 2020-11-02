Финансисты подсчитали снижение курса рубля за 30 лет

По подсчётам аналитиков, за 30 лет российский рубль, когда перешёл от официального на коммерческий курс, подешевел в 40-100 тысяч раз без учёта деноминации.

Деноминированный рубль сегодняшнему дню стал дешевле в три с половиной раза. С начала 2020 года рубль подешевел на четверть.

"Введение коммерческого курса было сделано 1 ноября 1990 года: в тот же день доллар перестал стоить официально 63 копейки и сразу подскочил в цене втрое — до 1,8 рубля. С этой даты тренд на снижение стоимости рубля по отношению к доллару не менялся. Уже 1 июля 1992 года курс был на отметке 125,26 рубля. Всего же за 30 лет цена доллара в рублях, без учета деноминации 1997-1998 годов, выросла более чем в 40 тысяч раз", — подсчитал аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.

Без деноминации нацвалюта подешевела бы в 100 тысяч раз, считает другой финансист.