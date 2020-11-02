Бухгалтеры к 2025 году станут наименее востребованной профессией и массово потеряют работу. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума "Будущее рынка труда".
"В России наименее востребованными у работодателей специалистами на горизонте пяти лет оказались рядовые сотрудники бухгалтерии", — сказано в документе.
Также работу потеряют секретари, администраторы, торговые представители, внутренние аудиторы и юристы.
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