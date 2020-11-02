Бухгалтеров в России ожидают массовые сокращения

Бухгалтеры к 2025 году станут наименее востребованной профессией и массово потеряют работу. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума "‎Будущее рынка труда".

"В России наименее востребованными у работодателей специалистами на горизонте пяти лет оказались рядовые сотрудники бухгалтерии", — сказано в документе.

Также работу потеряют секретари, администраторы, торговые представители, внутренние аудиторы и юристы.