Бизнесмен Олег Тиньков, борющийся с лейкемией, уже заявлял, что намерен развивать донорство в России. Для этого он планирует создать собственную благотворительную организацию.

"Tinkoff Family Foundation в процессе оформления, и мы надеемся, что к февралю все юридические формальности будут улажены. Наша задача — сохранить жизни, что уже хорошо, будем стараться сохранить 5 тысяч в год. Тут нужно разбираться, и требуется время… Не думаю, что раньше 2022 года у нас будут результаты, и мы "сдвинем" эту гору. Мы готовы потратить на это до 20 миллиардов рублей наших семейных денег!" — рассказал Тиньков.