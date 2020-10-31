Названа лучшая валюта для хранения сбережений в ноябре

В ноябре инвесторам стоит обратить внимание на российский рубль и китайский юань.

Это порекомендовал РИА "Новости" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По его мнению, в последний осенний месяц эти валюты могу стать наиболее перспективными для хранения сбережений.