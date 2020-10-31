В ноябре инвесторам стоит обратить внимание на российский рубль и китайский юань.
Это порекомендовал РИА "Новости" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
По его мнению, в последний осенний месяц эти валюты могу стать наиболее перспективными для хранения сбережений.
"Может возникнуть такая ситуация, что лучшим инструментом сохранения средств в ноябре окажется пребывание в российском рубле. По нашим оценкам, на пиковых уровнях конца сентября геополитическая риск-премия в рубле превышала 10%. В октябре рубль отбил часть потерь, однако фундаментальные основы российской экономики по-прежнему устойчивы, что при нормализации ситуации на внешней орбите способно еще упрочить позиции нацвалюты", — пояснил специалист.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?