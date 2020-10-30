Огромная очередь авто выстроилась под Белгородом на границе с Украиной

Белгородская таможня рекомендовала российским дальнобойщикам пересекать границу с Украиной в других пунктах, кроме "Нехотеевки". Таможенники заявили, что они движение машин не задерживают, а делают это их украинские коллеги.

На украинской "Гоптовке" значительно увеличили время оформления въезжающего грузового транспорта.

"Перед МАПП "Нехотеевка" ожидают выезда около 70 грузовых машин. 28 и 29 октября очередь из грузовых автомобилей на выезд из России составляла 40 и 50 грузовиков", — говорится в сообщении пресс-службы Белгородской таможни.

Легковые автомобили украинская сторона пропускает без задержек.