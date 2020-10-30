Белгородская таможня рекомендовала российским дальнобойщикам пересекать границу с Украиной в других пунктах, кроме "Нехотеевки". Таможенники заявили, что они движение машин не задерживают, а делают это их украинские коллеги.
На украинской "Гоптовке" значительно увеличили время оформления въезжающего грузового транспорта.
"Перед МАПП "Нехотеевка" ожидают выезда около 70 грузовых машин. 28 и 29 октября очередь из грузовых автомобилей на выезд из России составляла 40 и 50 грузовиков", — говорится в сообщении пресс-службы Белгородской таможни.
Легковые автомобили украинская сторона пропускает без задержек.
"За прошедшие сутки сотрудники таможенного поста "Нехотеевка" оформили на выезд из РФ 127 грузовиков, днём ранее — 120. На въезд в Россию очередей нет. Пропуск легковых автомобилей происходит без задержек", — заявил первый замначальника Белгородской таможни Олег Головченко.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.