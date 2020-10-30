Курьеры крупной службы доставки пригрозили забастовкой в Москве

Курьеры службы доставки еды Delivery Club объявили о протестной акции и забастовке на сутки. Претензии рабочих касаются системы штрафов, которую они считают нечеловеческой.

Свои требования они намерены высказать у головного офиса компании, а потом сутки не работать.

"30 октября курьеры службы доставки Delivery Club в Москве намерены устроить у офиса Mail. ru Group на Ленинградском проспекте забастовку, жалуясь на систему штрафов в компании. Курьеры приняли решение приостановить трудовую деятельность с 30 октября до 1 ноября", — сообщается в Telegram-канале активистов.

Представитель компании заявил, что сегодня вышло на смену плановое количество работников.