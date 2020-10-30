Курьеры службы доставки еды Delivery Club объявили о протестной акции и забастовке на сутки. Претензии рабочих касаются системы штрафов, которую они считают нечеловеческой.
Свои требования они намерены высказать у головного офиса компании, а потом сутки не работать.
"30 октября курьеры службы доставки Delivery Club в Москве намерены устроить у офиса Mail. ru Group на Ленинградском проспекте забастовку, жалуясь на систему штрафов в компании. Курьеры приняли решение приостановить трудовую деятельность с 30 октября до 1 ноября", — сообщается в Telegram-канале активистов.
Представитель компании заявил, что сегодня вышло на смену плановое количество работников.
"Осень — высокий сезон для рынка доставки, количество заказов, и, соответственно, заработки курьеров традиционно увеличиваются. Система мотивации полностью соответствует как российскому, так и международному опыту компаний, работающих на рынке доставки еды. Курьеры сами формируют свой график, а их заработок зависит от количества выполненных заказов и пройденного расстояния", — пояснили агентству ТАСС в компании.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.