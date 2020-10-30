Замглавы Центробанка дал советы начинающим частным инвесторам

На инвестиционном форуме "Россия зовет!" топ-менеджер Центробанка РФ поделился секретами частных инвестиций. Например, акции стоит покупать, если начинающий частный инвестор готов ждать дивидендов не менее трёх - пяти лет.

А накопления на большие покупки Алексей Заботкин рекомендовал делать при помощи консервативных финансовых инструментов.

"Три момента, которые стоит подчеркнуть: первое — это, безусловно, диверсификация ценных бумаг, они не должны быть одной компании. Второе — это то, что инвестиционный горизонт для операций на рынке ценных бумаг исчисляется годами. То есть можно вкладывать в те сбережения, которые вам не понадобятся в течение трёх — пяти лет, поскольку должна быть возможность пересидеть всю ту волатильность, которая из года в год может происходить. В этом смысле это долгосрочные инвестиции", — порекомендовал зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

Третий совет зампреда ЦБ касался денег, которые россияне копят на отпуск.