На четверть упало производство автомобилей в России

Производство новых автомобилей в России за девять месяцев 2020 года сократились на 25 процентов, а продажи упали на 13,6 процента, сообщил Денис Пак.

Денис Пак был одним из двоих пострадавших в скандале, по которому уголовные срока получили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Кокорин в кафе ударил стулом по голове Дениса Пака.

"Российский рынок по результатам девяти месяцев 2020 года составил 1 млн 150 тыс. автомобилей, что на 13,6% меньше показателя прошлого года. Производственный сектор также демонстрирует отрицательную динамику. Сейчас это -25% за девять месяцев, что в большей степени связано с приостановкой производства из-за мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции", — рассказал директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак в ходе совещания по автопрому с главой министерства Денисом Мантуровым.

Ранее аналогичные данные привела Ассоциация европейского бизнеса.