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На четверть упало производство автомобилей в России

Производство новых автомобилей в России за девять месяцев 2020 года сократились на 25 процентов, а продажи упали на 13,6 процента, сообщил Денис Пак.

На четверть упало производство автомобилей в России

Денис Пак был одним из двоих пострадавших в скандале, по которому уголовные срока получили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Кокорин в кафе ударил стулом по голове Дениса Пака.

"Российский рынок по результатам девяти месяцев 2020 года составил 1 млн 150 тыс. автомобилей, что на 13,6% меньше показателя прошлого года. Производственный сектор также демонстрирует отрицательную динамику. Сейчас это -25% за девять месяцев, что в большей степени связано с приостановкой производства из-за мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции", — рассказал директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак в ходе совещания по автопрому с главой министерства Денисом Мантуровым.

Ранее аналогичные данные привела Ассоциация европейского бизнеса.

"Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в III квартале 2020 года снизились на 13,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составили 1,1 млн штук. Производство легковых авто в РФ, по данным Росстата, снизилось на 25,9%, составив 848 тыс. штук", — сообщила Ассоциации европейского бизнеса.

 

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