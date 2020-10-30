Список самых отзываемых автомобилей составлен по данным Росстандарта за 2020 год. Лидером антирейтинга отзываемых автомобилей стал японский Datsun, который входит в корпорацию Nissan.

Следом за японским производителем легковых машин идёт отечественный "Автоваз".

"Лидером антирейтинга стал японский Datsun (входит в Nissan), где из-за проблем с подушками безопасности были отозваны уже 93373 автомобиля моделей on-DO/mi-DO", — говорится в сообщении ведомства.

Третье-пятое места антирейтинга разделили Toyota, Hyundai и Ford.

"На второй строчке идет российский "Автоваз", отозвавший 90124 автомобиля моделей Lada Xray и Lada Vesta, что стало самой масштабной отзывной кампанией за 3,5 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов", — объясняли причины отзыва в компании.

"Тройку замыкает японская Toyota, которая отозвала 82 641 автомобиль моделей Highlander, RAV4 и Land Cruiser Prado. У японцев проблемы возникли с форсункой омывателя лобового стекла, которому потребовалась замена", — говорится в исследовании, при этом на четвёртом месте корейский Hyundai с 66 216 автомобилями, на пятом — американский Ford с результатом в 18448 отзывных машин.