Китайский агрегатор такси уверенно завоёвывает российский рынок

Китайский агрегатор такси DiDi Chuxing объявил о регистрации с 30 октября водителей в 15 городах Приволжского и Центрального федеральных округов России. Сервис работает в Российской Федерации с августа.

Сервис DiDi зашёл в Россию не через Москву или Петербург, а через Поволжье.

"С 30 октября DiDi-такси начнет регистрацию водителей в Белгороде, Брянске, Владимире, Курске, Липецке, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Ижевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Комиссия для водителей, которые зарегистрировались в DiDi и были допущены к платформе (процент от стоимости поездки, который забирает агрегатор), составит 9,5 процента", — сообщили в пресс-службе компании.

25 августа сервис DiDi начал работу в России. Казань стала первым городом, где появился китайский агрегатор такси.