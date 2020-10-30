Китайский агрегатор такси DiDi Chuxing объявил о регистрации с 30 октября водителей в 15 городах Приволжского и Центрального федеральных округов России. Сервис работает в Российской Федерации с августа.
Сервис DiDi зашёл в Россию не через Москву или Петербург, а через Поволжье.
"С 30 октября DiDi-такси начнет регистрацию водителей в Белгороде, Брянске, Владимире, Курске, Липецке, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Ижевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Комиссия для водителей, которые зарегистрировались в DiDi и были допущены к платформе (процент от стоимости поездки, который забирает агрегатор), составит 9,5 процента", — сообщили в пресс-службе компании.
25 августа сервис DiDi начал работу в России. Казань стала первым городом, где появился китайский агрегатор такси.
"DiDi Chuxing — крупный сервис автомобильных перевозок в Китае, основанный в 2012 году, выкупивший местное отделение американской Uber и практически полностью контролирующий этот рынок на территории КНР. Помимо онлайн-заказа такси, DiDi предоставляет услуги по аренде автомобилей и велосипедов, доставки еды. Помимо Китая и России, DiDi также работает в Австралии, Японии, Бразилии, Мексике, Чили, Колумбии и Панаме", — говорится в сообщении.
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