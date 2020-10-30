Самую большую зарплату в октябре предлагали ветеринарам

Неожиданно пятёрку самых высокооплачиваемых профессий в Российской Федерации заняла вакансия врача-ветеринара вызывной службы с зарплатой 300 тысяч рублей в месяц.

В тройке вакансий с самым большим заработком также специализированный монтажник и врач-стоматолог.

"Зарплату до 300 тысяч рублей в месяц обещают ветеринарному врачу вызывной службы с опытом работы от 1 года. Монтажнику-установщику изделий из искусственного камня работодатель готов платить до 250 тысяч рублей в месяц. От успешного соискателя компания требует наличие собственных инструментов. До 200 тысяч рублей в месяц при шестидневной рабочей недели может получать стоматолог-терапевт», - говорится в исследовании сервиса Работа.ру.

В октябре самая высокооплачиваемая зарплата - IT-специалиста только на четвёртом месте.

"Высокую зарплату в октябре предлагают React Native разработчику в сервисе "СберАвто" - от 180 тысяч рублей в месяц. Ему предлагают удалённую работу и ДМС. Специалиста алмазной резки с опытом работы не менее одного года ищут в строительную компанию. Такому сотруднику предлагают зарплату до 150 тысяч рублей в месяц", - отмечается в исследовании.