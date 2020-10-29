Антимонопольное ведомство заподозрило производителей сахара и торговцев этим товаром не только в ценовом сговоре, но и создании искусственного дефицита продукта.
Антимонопольщики начали масштабные проверки в отрасли.
"Мы продолжили большое расследование на рынке сахара, начатое службой еще в начале года. Проверки проводятся не только в Союзе сахаропроизводителей России, но и в ряде других ассоциаций и компаний. Речь идёт не только о подозрениях в ценовом сговоре, но и о попытках создания дефицита на товарном рынке", — рассказал ТАСС начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев.
Ранее проверка ФАС началась в "Союзроссахаре".
"В октябре антимонопольная служба выдала главам компаний "Русагро" и Sucden предостережения из-за заявлений о дефиците сахара. Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") будет проверен ФАС из-за сложившейся на рынке сахара нестабильной ситуации. С 20 по 26 октября в РФ зафиксировано увеличение цены сахара на 3,8%. Неделей ранее темп роста составлял 4%", — заявил Тенишев.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.