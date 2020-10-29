Антимонопольщики подозревают в ценовом сговоре торговцев сахаром

Антимонопольное ведомство заподозрило производителей сахара и торговцев этим товаром не только в ценовом сговоре, но и создании искусственного дефицита продукта.

Антимонопольщики начали масштабные проверки в отрасли.

"Мы продолжили большое расследование на рынке сахара, начатое службой еще в начале года. Проверки проводятся не только в Союзе сахаропроизводителей России, но и в ряде других ассоциаций и компаний. Речь идёт не только о подозрениях в ценовом сговоре, но и о попытках создания дефицита на товарном рынке", — рассказал ТАСС начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев.

Ранее проверка ФАС началась в "Союзроссахаре".