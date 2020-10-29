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В Крыму начали строить водовод для Симферополя

Девятнадцатикилометровый водовод от Белогорского района Крыма до Симферополя начали строить на полуострове. Плановый объём подачи воды в столицу Крыма составит около 22 тысяч кубометров в сутки.

В Крыму начали строить водовод для Симферополя

Сейчас три работающие скважины на этом водозаборе обеспечивают в два раза меньший объём воды.

"Строительство водовода протяженностью около 19 км для обеспечения питьевой водой Симферополя началось в Белогорском районе Крыма. Сегодня в рамках рабочей поездки посетил Бештерек-Зуйский водозабор, где начато строительство нового водовода общей протяженностью около 19 км. Кроме того, на данный момент активно функционируют три скважины, чей общий дебет равен 11 тыс. кубометров воды в сутки. Принято решение о бурении дополнительных трёх скважин и, соответственно, доведении дебета до 22 тыс. кубометров воды в день", — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, запуск воды в столицу Крыма с этого водозабора начнётся весной 2021 года.

"С Вилинского водозабора в Бахчисарайском районе, где бурятся пять скважин, планируется подать в Симферополь дополнительные 15 тысяч кубометров воды", — проинформировал Аксёнов.

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