Нефть марки Brent откатилась в цене к майским показателям

Падение североморской нефти марки Brent, к которой привязана по цене российская Urals, стало рекордным с мая этого года. На торгах на Московской бирже цена сырой нефти упала до 37,55 доллара.

Эксперты рынка связывают падение цен с негативными тенденциями в мировой экономике на фоне пандемии.

"Падение на североморскую нефть марки Brent составило 5 процентов — до 37,55 доллара за баррель. Нефть марки WTI упала на 6% и составляет 35,25 доллара за баррель", — говорится в сообщении Московской биржи со ссылкой на данные торгов.

Падение на этот вид углеводородного сырья стало рекордным с мая 2020 года