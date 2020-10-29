Падение североморской нефти марки Brent, к которой привязана по цене российская Urals, стало рекордным с мая этого года. На торгах на Московской бирже цена сырой нефти упала до 37,55 доллара.
Эксперты рынка связывают падение цен с негативными тенденциями в мировой экономике на фоне пандемии.
"Падение на североморскую нефть марки Brent составило 5 процентов — до 37,55 доллара за баррель. Нефть марки WTI упала на 6% и составляет 35,25 доллара за баррель", — говорится в сообщении Московской биржи со ссылкой на данные торгов.
Падение на этот вид углеводородного сырья стало рекордным с мая 2020 года
"Таких низких показателей не наблюдалось с конца мая. Падение цен на нефть ускорилось с открытием биржевых торгов в США. На рынках преобладает пессимизм из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в мире, что негативно влияет на всю мировую экономику и омрачает перспективы спроса на нефть", — отмечается в сообщении.
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