Сервис заказа такси "Максим" направил жалобу на указ губернатора Свердловской области в надзорное ведомство. Траспортники полагают, что губернаторский документ противоречит российскому законодательству.
Таксисты также считают, что указ содержит возможность для проявления коррупции.
"Установление требований к автомобилям такси — это превышение пределов компетенции, оно противоречит постановлению правительства России о правилах перевозок и указу президента РФ о мерах по борьбе с коронавирусом. Установка защитного экрана или зонирующей перегородки в такси не предусмотрена производителем. Кроме того, она влияет на безопасность дорожного движения и не предусмотрена федеральным законодательством", — рассказал изданию "Уралбизнесконсалтинг" юрист сервиса "Максим" Андрей Стукало.
Он отметил, что все "антиковдиные" меры для таксистов чётко прописаны в рекомендациях Роспотребнадзора.
"В такси достаточные меры: носить защитную маску, чаще мыть руки с мылом и протирать антисептиком, проветривать салон и делать влажную уборку в автомобиле. Пассажирам рекомендуется садиться сзади, на сиденье по диагонали от водителя. Если у пассажира есть симптомы ОРВИ, он должен быть в маске, чтобы обезопасить водителя. Для расчёта лучше выбирать безналичный способ", — напомнили в компании.
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