Таксисты написали жалобу на свердловского губернатора

Сервис заказа такси "Максим" направил жалобу на указ губернатора Свердловской области в надзорное ведомство. Траспортники полагают, что губернаторский документ противоречит российскому законодательству.

Таксисты также считают, что указ содержит возможность для проявления коррупции.

"Установление требований к автомобилям такси — это превышение пределов компетенции, оно противоречит постановлению правительства России о правилах перевозок и указу президента РФ о мерах по борьбе с коронавирусом. Установка защитного экрана или зонирующей перегородки в такси не предусмотрена производителем. Кроме того, она влияет на безопасность дорожного движения и не предусмотрена федеральным законодательством", — рассказал изданию "Уралбизнесконсалтинг" юрист сервиса "Максим" Андрей Стукало.

Он отметил, что все "антиковдиные" меры для таксистов чётко прописаны в рекомендациях Роспотребнадзора.