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Долги за услуги ЖКХ в России превысили 1,2 трлн рублей

Долги за жилищно-коммунальные услуги с начала года в стране превысили 1,2 триллиона рублей, из них долги населения — 731 млрд рублей. Остальное приходится на предприятия и организации как бюджетные, так и коммерческие.

Долги за услуги ЖКХ в России превысили 1,2 трлн рублей

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"Уровень задолженности за жилищно-коммунальные услуги в целом по стране составляет 1 триллион 241 миллиард рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то на этот период задолженность составляла 1 триллион 300 миллиардов рублей, что говорит о положительном эффекте", — сказал Якушев на заседании правительства.

Государственные организаций и предприятия в этом году платят лучше, чем в прошлом, коммерческие — наоборот.

"Долги бюджетных потребителей составляют 49 миллиардов рублей, а в 2019-м году было 60 миллиардов. Что касается бизнеса, то в прошлом году задолженность достигала 440 миллиардов рублей, в текущем году эта цифра составляет 461 миллиард 700 миллионов рублей", — добавил Якушев.

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