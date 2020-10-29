Долги за услуги ЖКХ в России превысили 1,2 трлн рублей

Долги за жилищно-коммунальные услуги с начала года в стране превысили 1,2 триллиона рублей, из них долги населения — 731 млрд рублей. Остальное приходится на предприятия и организации как бюджетные, так и коммерческие.

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"Уровень задолженности за жилищно-коммунальные услуги в целом по стране составляет 1 триллион 241 миллиард рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то на этот период задолженность составляла 1 триллион 300 миллиардов рублей, что говорит о положительном эффекте", — сказал Якушев на заседании правительства.

Государственные организаций и предприятия в этом году платят лучше, чем в прошлом, коммерческие — наоборот.