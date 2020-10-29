В России может быть принято правительственное решение о проведении дополнительных приватизационных сделок. Не столько для того, чтобы пополнить бюджет, а для улучшения управления предприятиями.
Антон Силуанов подчеркнул, что в России до сих пор много компаний, которые стопроцентно контролируются госорганами.
"Здесь есть разные точки зрения, но мне кажется, что если бы мы снизили долю государства, даже не за счёт того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний и привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово", — сказал министр финансов Антон Силуанов.
Месяц назад глава Минфина РФ рассказывал, что в ближайшие три года проводить крупные прватизационные сделки не планируется.
"У нас сейчас в бюджете действительно небольшие объёмы предусмотрены в виде ресурсов от приватизации — около 3 миллиардов рублей — это, можно сказать, вообще ничего. Но это нам не мешает говорить о том, что в течение этого периода мы не примем решение о продаже части государственных долей для того, чтобы улучшить систему управления компании, улучшить работу менеджмента компании и привлечь дополнительные ресурсы для новых задач этих компаний", — рассказал глава Минфина на форуме "Россия зовёт!".
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.