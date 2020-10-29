Силуанов допустил возможность дополнительной приватизации

В России может быть принято правительственное решение о проведении дополнительных приватизационных сделок. Не столько для того, чтобы пополнить бюджет, а для улучшения управления предприятиями.

Антон Силуанов подчеркнул, что в России до сих пор много компаний, которые стопроцентно контролируются госорганами.

"Здесь есть разные точки зрения, но мне кажется, что если бы мы снизили долю государства, даже не за счёт того, чтобы привлечь ресурсы в бюджет, а для того, чтобы привлечь частный менеджмент, усилить контроль за работой этих компаний и привлечь средства, поднять ресурсы для инвестиционных целей этих компаний, было бы очень здорово", — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Месяц назад глава Минфина РФ рассказывал, что в ближайшие три года проводить крупные прватизационные сделки не планируется.