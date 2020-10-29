Набиуллина: "Дешёвые кредиты не сделают потребительский спрос высоким"

Без восстановления доходов россиян до уровня, который был до пандемии, невозможно поднять потребление населения. Дешёвые займы и низкие процентные ставки по кредитам вернуть спрос на прежний уровень не смогут.

Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме "Россия зовёт!".

"Это очень упрощённое понимание, что спрос определяется чисто денежно-кредитной и бюджетной политикой. Представьте людей. Мы хотим, чтобы они стали больше потреблять. Даже если будут процентные ставки очень низкие, они не будут тратить если не будут понимать, в какие сроки у них будут восстанавливаться доходы, насколько это восстановление будет устойчиво, насколько рабочие места будут сохраняться", — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что население будет в такой ситуации делать сбережения.

Она уверена, что и предприятия ведут себя аналогичным образом.