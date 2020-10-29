Решетников оценил влияние коронавируса на экономику России

Экономика страны отчасти замерла из-за ситуации с COVID-19. В прошлом месяце восстановление экономики проходило активно, в этом месяце восстановление "вышло на плато", считает глава Минэкономразвития.

В целом он отметил, что настроение у бизнеса тревожное.

"Настроения сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, ясно, что оно тревожное у бизнеса, но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет. В сентябре оно шло активно, в октябре мы видим некоторое такое плато мы вышли", — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Текущая ситуация, полагает министр, это отклонение от траектории роста и постепенно российская экономика на эту самую траекторию вернётся.