Экономика страны отчасти замерла из-за ситуации с COVID-19. В прошлом месяце восстановление экономики проходило активно, в этом месяце восстановление "вышло на плато", считает глава Минэкономразвития.
В целом он отметил, что настроение у бизнеса тревожное.
"Настроения сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, ясно, что оно тревожное у бизнеса, но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет. В сентябре оно шло активно, в октябре мы видим некоторое такое плато мы вышли", — сказал министр экономического развития Максим Решетников.
Текущая ситуация, полагает министр, это отклонение от траектории роста и постепенно российская экономика на эту самую траекторию вернётся.
"Обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, перевозки по железной дороге — восстановились. Это не значит, что мы полностью преодолели проблемы. Ещё раз подчеркну, сейчас экономика немного замерла под давлением этого настроения, этих новостей, но в целом восстановление идёт", — отметил Решетников, выступая на макроэкономической сессии форума "Россия зовет!".
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