Значительная часть крупных фармацевтических компаний мира заявила о внезапно возникших сложностях в поставках лекарств в Россию. Причиной послужил сбой при маркировке упаковок препаратов.
Этот сбой привел к временной задержке партий лекарств на российской таможне.
"Из-за сбоев в системе маркировки лекарств у двух третей компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), возникли проблемы при прохождении таможни. Сроки прохождения таможни либо затянулись, либо компании не могут ввезти продукцию в Россию", — говорится в результатах опроса AIPM.
В ассоциацию входят шесть десятков международных фармацевтических компаний, которые суммарно производят свыше 80 процентов всех лекарств в мире.
"Более чем половина компаний не могут ввести препараты в гражданский оборот в течение недели, а в некоторых случаях эта процедура растягивается на срок до двух недель. О сбоях в системе заявили две трети компаний, входящих в AIPM, что приводит к дальнейшей блокировке движения лекарственных средств. Из-за нестабильной работы системы маркировки на разных этапах зависло свыше 450 наименований препаратов объёмом более 40 миллионов упаковок", — подчеркнули в ассоциации.
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