С поставками импортных лекарств в Россию возникли проблемы

Значительная часть крупных фармацевтических компаний мира заявила о внезапно возникших сложностях в поставках лекарств в Россию. Причиной послужил сбой при маркировке упаковок препаратов.

Этот сбой привел к временной задержке партий лекарств на российской таможне.

"Из-за сбоев в системе маркировки лекарств у двух третей компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), возникли проблемы при прохождении таможни. Сроки прохождения таможни либо затянулись, либо компании не могут ввезти продукцию в Россию", — говорится в результатах опроса AIPM.

В ассоциацию входят шесть десятков международных фармацевтических компаний, которые суммарно производят свыше 80 процентов всех лекарств в мире.