Центробанк прекратил деятельность 600 "чёрных кредиторов"

Тысячу нелегальных организаций на рынке финансовых услуг прикрыл Центральный Банк России за девять месяцев 2020 года. Сотрудники ЦБ вычисляют деятельность нелегалов и передают о них информацию в полицию или следователям СК.

Эти организации, в том числе частные лица, работают без лицензий и не платят налоги.

"Мы выявляем нелегальных поставщиков финансовых услуг. Только за 9 месяцев этого года мы прикрыли тысячу таких провайдеров. Выявили их, расследовали, передали информацию в правоохранительные органы, где-то закрываются сайты, где-то привлекаются участники, если это возможно, к административной или уголовной ответственности", — сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Среди этой тысячи нелегалов есть финансовые пирамиды, "чёрные кредиторы" и подпольные форекс-дилеры.