Тысячу нелегальных организаций на рынке финансовых услуг прикрыл Центральный Банк России за девять месяцев 2020 года. Сотрудники ЦБ вычисляют деятельность нелегалов и передают о них информацию в полицию или следователям СК.
Эти организации, в том числе частные лица, работают без лицензий и не платят налоги.
"Мы выявляем нелегальных поставщиков финансовых услуг. Только за 9 месяцев этого года мы прикрыли тысячу таких провайдеров. Выявили их, расследовали, передали информацию в правоохранительные органы, где-то закрываются сайты, где-то привлекаются участники, если это возможно, к административной или уголовной ответственности", — сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Среди этой тысячи нелегалов есть финансовые пирамиды, "чёрные кредиторы" и подпольные форекс-дилеры.
"За аналогичный период регулятор закрыл 140 финансовых пирамид, выявил и прекратил деятельность 600 чёрных кредиторов. Также ЦБ было выявлено 200 форекс-дилеров, незаконно осуществлявших свою деятельность. Но всё равно, несмотря на упреждающие работы, на 100% исключить деятельность нелегальных провайдеров финансовых услуг невозможно", — пояснил Швецов.
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