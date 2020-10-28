"Не расстрелял всех патронов": Греф о работе Центробанка в пандемию

Председатель правления "Сбербанка" высоко оценил работу в период падемии российского финансового регулятора — Центробанка. Он считает, что Банк России быстро принял все необходимые меры для оздоровления ситуации в банковском секторе.

Герман Греф уверен в том, что принятые Центробанком меры позволили всему российскому рынку пережить кризис.

"В целом работу Центрального банка в этот кризис мы оцениваем очень позитивно — и с точки зрения взаимодействия с банками и с компаниями, реального сектора экономики, но и с точки зрения качества и скорости принятия решений. Они провели большую работу по пониманию того, как будет складываться ситуация, как будет разворачиваться кризис и какие инструменты необходимо задействовать для поддержки банковской системы и всей экономики", — заявил глава "Сбербанка" Герман Греф в эфире канала "Россия 24".

Он отметил, что у финансового регулятора осталось достаточно ресурсов на тот случай, если кризис пойдёт более жёстко.