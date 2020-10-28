Председатель правления "Сбербанка" высоко оценил работу в период падемии российского финансового регулятора — Центробанка. Он считает, что Банк России быстро принял все необходимые меры для оздоровления ситуации в банковском секторе.
Герман Греф уверен в том, что принятые Центробанком меры позволили всему российскому рынку пережить кризис.
"В целом работу Центрального банка в этот кризис мы оцениваем очень позитивно — и с точки зрения взаимодействия с банками и с компаниями, реального сектора экономики, но и с точки зрения качества и скорости принятия решений. Они провели большую работу по пониманию того, как будет складываться ситуация, как будет разворачиваться кризис и какие инструменты необходимо задействовать для поддержки банковской системы и всей экономики", — заявил глава "Сбербанка" Герман Греф в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что у финансового регулятора осталось достаточно ресурсов на тот случай, если кризис пойдёт более жёстко.
"Центральный банк, как принято говорить, не расстрелял всех своих патронов, потому что если бы кризис оказался более глубоким, то они бы были готовы пойти еще на следующие меры, открутки регулирования, предоставления ликвидности и так далее. Но это, к счастью, не потребовалось", — заключил Греф.
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