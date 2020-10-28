Жириновский призвал не финансировать партии, которые против бюджета

Глава российских либерал-демократов призвал не финансировать из федерального бюджета партии, которые выступили против принятия этого основного финансового документа страны.

Ранее фракции КПРФ и "Справедливая Россия" объявили о том, что не будут голосовать за проект бюджета.

"Мы проголосуем "за". Имеют право другие фракции не голосовать, но должна быть логика. Если фракция не голосует за бюджет, то в январе из этого бюджета она никакие деньги не получает. Миллиард придёт на счёт КПРФ, а бюджет они не принимали. Значит не надо давать этот миллиард. Я не говорю "отдайте ЛДПР". Отдайте детям войны, как они просят, отдайте кому-то ещё ", — сказал Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы.

За принятие финансового документа выступили "Единая Россия" и ЛДПР.