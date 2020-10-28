Глава российских либерал-демократов призвал не финансировать из федерального бюджета партии, которые выступили против принятия этого основного финансового документа страны.
Ранее фракции КПРФ и "Справедливая Россия" объявили о том, что не будут голосовать за проект бюджета.
"Мы проголосуем "за". Имеют право другие фракции не голосовать, но должна быть логика. Если фракция не голосует за бюджет, то в январе из этого бюджета она никакие деньги не получает. Миллиард придёт на счёт КПРФ, а бюджет они не принимали. Значит не надо давать этот миллиард. Я не говорю "отдайте ЛДПР". Отдайте детям войны, как они просят, отдайте кому-то ещё ", — сказал Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы.
За принятие финансового документа выступили "Единая Россия" и ЛДПР.
"Бюджет является финансовым документом всей страны, а не фракции. В законе о бюджете могут быть недостатки, но страна не может остаться без бюджета. И что, всю страну остановить с 1 января? Нету расходов и нету доходов", — сказал Жириновский на обсуждении проекта бюджета на 2021-2023 годы.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.