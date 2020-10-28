Российское руководство не видит необходимости в поддержке финансами отечественные компании и предприятия. Экономика не остановилась, она работает, считает пресс-секретарь главы государства.

Все отечественные предприятия и компании функционируют.

"В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. Экономика работает. Все экономические операторы, как это говорится не по-русски, а по-русски — компании и предприятия — работают. Поэтому сейчас пока функционируют, и в настоящий момент такой потребности нет", — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, считают ли в Кремле нужным поддержать предприятия в период второй волны пандемии.