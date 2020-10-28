Росстат зафиксировал небывалое подорожание сахара

С начала 2020 года цены на сахар повысились в полтора раза, подсчитал Росстат. Год был неурожайным из-за редких дождей и сильной жары, приведших к засухе.

Посевы этого вида агрокультуры могу сократиться почти на пятую часть.

"По данным Росстата, с начала года цены на сахар повысились почти в полтора раза. Из-за жары и редких дождей урожай не удался. Посевы сахарной свеклы могут уменьшиться на 17 процентов. И это приведет к дальнейшему падению предложения на рынке", — полагают аналитики крупнейшего производителя сахара "Русагро".

От дефицита этого вида продукта могут спасти запасы, сделанные в прошлые годы, считают специалисты.