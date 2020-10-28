С начала 2020 года цены на сахар повысились в полтора раза, подсчитал Росстат. Год был неурожайным из-за редких дождей и сильной жары, приведших к засухе.
Посевы этого вида агрокультуры могу сократиться почти на пятую часть.
"По данным Росстата, с начала года цены на сахар повысились почти в полтора раза. Из-за жары и редких дождей урожай не удался. Посевы сахарной свеклы могут уменьшиться на 17 процентов. И это приведет к дальнейшему падению предложения на рынке", — полагают аналитики крупнейшего производителя сахара "Русагро".
От дефицита этого вида продукта могут спасти запасы, сделанные в прошлые годы, считают специалисты.
"Сахара в России потребляют 5,9 миллиона тонн в год. Прогноз на поставки в этом году — 4,8-5,1 миллиона тонн. Неурожай не только угрожает дефицитом, но и повышает себестоимость, что тянет за собой сначала оптовые, а потом и розничные цены", — рассказали РИА "Новости" в организации "СанТрейд".
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.