Минэкономразвития направило в Кабмин РФ проект закона, позволяющий при получении небольших кредитов использовать вместо паспорта водительское удостоверение.
Для получения финансовых услуг потребуется упрощённая идентификация, которую можно будет пройти с водительскими правами.
"Законопроект предполагает использование водительских прав только для упрощённой идентификации — она доступна лишь для некоторых операций: например, оформления потребительских кредитов на сумму до 15 тысяч рублей, а также получения выигрыша в лотерею на сумму до 100 тысяч и заключения договора с негосударственным пенсионным фондом", — говорится в пояснительной записке к документу.
В Госдуме считают, что в перспективе нужно вводить единый документ, по которому можно будет покупать билеты, заказывать услуги и водить авто.
"Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит её быстро и в облегчённом формате оказать. Нужно двигаться в направлении "единого идентификатора" — документа, который позволит как водить авто, так и получать доступ в помещения, оформлять различные услуги или покупать билеты на самолет. Это будет удобно как клиентам, так и организациям", — цитируют "Известия" главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.