Кредиты до 15 тысяч можно будет получить по водительским правам

Минэкономразвития направило в Кабмин РФ проект закона, позволяющий при получении небольших кредитов использовать вместо паспорта водительское удостоверение.

Для получения финансовых услуг потребуется упрощённая идентификация, которую можно будет пройти с водительскими правами.

"Законопроект предполагает использование водительских прав только для упрощённой идентификации — она доступна лишь для некоторых операций: например, оформления потребительских кредитов на сумму до 15 тысяч рублей, а также получения выигрыша в лотерею на сумму до 100 тысяч и заключения договора с негосударственным пенсионным фондом", — говорится в пояснительной записке к документу.

В Госдуме считают, что в перспективе нужно вводить единый документ, по которому можно будет покупать билеты, заказывать услуги и водить авто.