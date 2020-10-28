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Кредиты до 15 тысяч можно будет получить по водительским правам

Минэкономразвития направило в Кабмин РФ проект закона, позволяющий при получении небольших кредитов использовать вместо паспорта водительское удостоверение.

Кредиты до 15 тысяч можно будет получить по водительским правам

Для получения финансовых услуг потребуется упрощённая идентификация, которую можно будет пройти с водительскими правами.

"Законопроект предполагает использование водительских прав только для упрощённой идентификации — она доступна лишь для некоторых операций: например, оформления потребительских кредитов на сумму до 15 тысяч рублей, а также получения выигрыша в лотерею на сумму до 100 тысяч и заключения договора с негосударственным пенсионным фондом", — говорится в пояснительной записке к документу.

В Госдуме считают, что в перспективе нужно вводить единый документ, по которому можно будет покупать билеты, заказывать услуги и водить авто.

"Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит её быстро и в облегчённом формате оказать. Нужно двигаться в направлении "единого идентификатора" — документа, который позволит как водить авто, так и получать доступ в помещения, оформлять различные услуги или покупать билеты на самолет. Это будет удобно как клиентам, так и организациям", — цитируют "Известия" главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова

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