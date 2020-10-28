"Шоковый" сценарий для российской экономики составила Счётная палата

Контрольное ведомство подготовило собственный прогноз развития экономики РФ на 2020-2023 годы, который включает базовый и "шоковый" сценарии. Первый сценарий практически совпадает с прогнозом Минэкономразвития.

Второй сценарий — "шоковый" — предполагает более жёсткое прохождение второй волны пандемии до весны 2021 года.

"Массовая вакцинация и уход от карантинных ограничений в этом сценарии предполагаются не ранее конца весны-лета 2021 года. Данный сценарий представляет собой стресс-сценарий для России в условиях сохранения рисков пандемии. Падение мировой экономики в 2020 году будет глубже, чем в первом сценарии, а восстановление мировой экономики в 2021 году будет неполным и частично перенесётся на 2022 год ", — говорится в документе.

Согласно прогнозу СП, темпы роста ВВП будут значительно ниже трёх процентов.