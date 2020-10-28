"СР" вслед за КПРФ заявила, что будет голосовать против проекта бюджета

Фракция "эсэров" в нижней палате российского парламента проголосует против проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы. Накануне аналогичное заявление сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Партия "СР" выразила недовольство тем, что не будут увеличиваться пенсии людям, которые работают.

"Фракция "Справедливая Россия" будет голосовать против бюджета, потому что в бюджете на следующий год не предусмотрены средства на индексирование пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем индексацию пенсий работающим пенсионерам главным политическим вопросом сегодняшнего дня", — заявил первый зампред фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.

Он полагает, что правительство озабочено только борьбой с инфляцией.