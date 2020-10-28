ЕАЭС и Китай исключат доллар и евро из взаимных расчётов

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен начать использовать в торговле собственные валюты, а не евро и доллар, которые доминируют в торговле между государствами-членами и Китаем.

Такова позиция стран-участниц, согласованная на виртуальном форуме, посвященном интеграции пяти государств-членов ЕАЭС с флагманской внешнеполитической инициативой Китая 'Один пояс, один путь".

"Чтобы избежать растущих рисков, мы должны перейти на национальные валюты, — заявил министр Евразийской Экономической Комиссии по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев. — Эта работа ведется, и мы последовательно увеличиваем долю платежей в национальных валютах, как в ЕАЭС, так и за рубежом, хотя она остается скромной. Например, только половина платежей в ЕАЭС производится в национальных валютах, а с Китаем доля платежей в рублях и юанях еще меньше — 15%."

По мнению Глазьева, уход от двух наиболее торгуемых мировых валют — это не "политическое разделение", а защита экономик государств-членов ЕАЭС от ситуации, которую они не контролируют.

Как страны ЕАЭС снижают зависимость от доллара

Согласно озвученным в ходе работы форума данным, в первом квартале 2020 года товарооборот между Россией и Китаем в долларах впервые упал ниже 50 % — до 46%, значительно снизившись с 75% в 2018 году. В 2015 году доля американской валюты в двусторонних сделках между Москвой и Пекином была еще выше — на уровне 90 %. Однако, несмотря на отход от доллара, иностранные валюты по-прежнему доминируют в торговле между двумя евразийскими сверхдержавами.

Снижение роли доллара в международной торговле можно объяснить главным образом продолжающейся торговой войной между США и Китаем. Отказ Пекина от Вашингтона также совпал с политикой дедолларизации России, которая началась еще в 2014 году в результате введения западными странами санкций в отношении нашей страны из-за Крыма.

Выступая на виртуальной конференции, президент Российской ассоциации электронных денег Виктор Достов объяснил, как использование доллара влечет за собой дополнительные расходы для членов ЕАЭС.

"Если я хочу перевести деньги из России в Казахстан, оплата производится с помощью доллара. Сначала банк или платежная система переводит мои рубли в доллары, а потом переводит их из долларов в тенге, — сказал Достов. — Существует двойное преобразование, с высоким процентом, взятым в качестве комиссии."

Напомним, что ещё в августе российский аналитик Алексей Маслов заявил японскому изданию Nikkei Asian Review, что отказ Москвы и Пекина от доллара США может привести к созданию "финансового альянса" между двумя странами.

"С учетом того, что две другие страны ЕАЭС — Кыргызстан и Казахстан — имеют сухопутную границу с Китаем, императив экономического блока двигаться в сторону национальных валют в трансграничной торговле становится еще сильнее", — сказал он тогда.

ДЛЯ СПРАВКИ

Основанный в 2010 году, ЕАЭС состоит из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, и в последние годы активно стремится к более тесным отношениям с Азией, особенно с Пекином.