Более ста тысяч рабочих рук требуется на стройки в разные регионы России. Сейчас закрытые границы не позволяют привлечь в качестве строителей мигрантов.
Минстрой РФ просит разрешения у правительства на ввоз дополнительной рабочей силы из-за рубежа.
"Минстрой России предложит правительству разрешить точечный ввоз трудовых мигрантов из ближнего зарубежья на стройки, чтобы избежать переноса сроков строительства. Министерство собирается в конкретных случаях просить разрешение ввезти определенное число рабочих по списку, если будет видеть, что отток рабочей силы влияет на сроки", — заявил на конференции Forbes замминистра Никита Стасишин.
Предполагается, что ввыоз мигрантов не будет массовым, а только для Москвы и других крупных городов.
"Пока это только предложение, и оно обсуждается с Роспотребнадзором и ФМС. Это не будет массово, это будет только для больших структурных компаний либо групп компаний из Москвы, области и других крупных городов. На строительных площадках в России сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих", — подчеркнул замминистра.
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