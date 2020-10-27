Минстрой России хочет вернуть мигрантов на стройки

Более ста тысяч рабочих рук требуется на стройки в разные регионы России. Сейчас закрытые границы не позволяют привлечь в качестве строителей мигрантов.

Минстрой РФ просит разрешения у правительства на ввоз дополнительной рабочей силы из-за рубежа.

"Минстрой России предложит правительству разрешить точечный ввоз трудовых мигрантов из ближнего зарубежья на стройки, чтобы избежать переноса сроков строительства. Министерство собирается в конкретных случаях просить разрешение ввезти определенное число рабочих по списку, если будет видеть, что отток рабочей силы влияет на сроки", — заявил на конференции Forbes замминистра Никита Стасишин.

Предполагается, что ввыоз мигрантов не будет массовым, а только для Москвы и других крупных городов.