За неполные десять месяцев 2020 года Россия значительно увеличила импорт имбиря, чеснока и лимонов. Наибольший рост импорта был отмечен в месяцы, когда в стране люди массово стали уходить на самоизоляцию в связи с пандемией.
Самые крупные поставки имбиря в Россию шли из Китая.
"С 1 января по 25 октября в Россию ввезли 10,4 тыс. тонн свежего имбиря, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2019 года (6,6 тыс. тонн). Более 50% от всего объема импорта имбиря в этом году было ввезено в марте и апреле. Главный поставщик имбиря в Россию, как и в прошлом году, — Китай, который с начала года экспортировал в страну 8,7 тыс. тонн продукции (84% всего объёма), — сообщил Россельхознадзор.
По данным ведомства, поставки чеснока шли преимущественно также из Китая, а лимонов — из Турции.
"За это же время ввоз в РФ свежего чеснока увеличился на 25% (59,1 тыс. тонн чеснока против 44,3 тыс. тонн прошлогодних). Интенсивный прирост объёмов был в марте и апреле. С августа импорт вновь на 50% превысил показатели 2019 года. Общий объём импорта лимонов остался практически на прежнем уровне — 183,2 тыс. тонн (+2%), однако в мае рост составил 21%, в августе — 40%", — сообщили в ведомстве.
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