Россия стала больше импортировать чеснока, имбиря и лимонов

За неполные десять месяцев 2020 года Россия значительно увеличила импорт имбиря, чеснока и лимонов. Наибольший рост импорта был отмечен в месяцы, когда в стране люди массово стали уходить на самоизоляцию в связи с пандемией.

Самые крупные поставки имбиря в Россию шли из Китая.

"С 1 января по 25 октября в Россию ввезли 10,4 тыс. тонн свежего имбиря, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2019 года (6,6 тыс. тонн). Более 50% от всего объема импорта имбиря в этом году было ввезено в марте и апреле. Главный поставщик имбиря в Россию, как и в прошлом году, — Китай, который с начала года экспортировал в страну 8,7 тыс. тонн продукции (84% всего объёма), — сообщил Россельхознадзор.

По данным ведомства, поставки чеснока шли преимущественно также из Китая, а лимонов — из Турции.