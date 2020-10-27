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"Российским железным дорогам" не дали повысить тарифы

Совещательный орган при Кабинете министров России не одобрил повышение тарифов, которое собиралось сделать акционерное общество "РДЖ". Эксперты полагают, что тарифное регулирование должно остаться прежним.

"Российским железным дорогам" не дали повысить тарифы

Сейчас при определении железнодорожных тарифов применяется формула "инфляция минус 0,1 процента".

"Совет потребителей предлагает не увеличивать нагрузку на экономику через рост тарифов, сохранить действующую модель долгосрочного тарифного регулирования по формуле "инфляция минус 0,1%" и отказаться от "точечной" дополнительной индексации говорится", — говорится экспертном заключении Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД при правительственной комиссии по транспорту РФ.

В рекомендациях также содержится предложение отказаться от распределения дивидендов по обычным акциям РЖД за 2020 год.

"Совет считает необходимым до восстановления объемов перевозок зафиксировать налоговые и регуляторные условия — налог на имущество сохранить на уровне 1,6%, а расходы на транспортную безопасность — на уровне 2020 года. Предлагается также отказаться от распределения дивидендов по обычным акциям РЖД до восстановления устойчивости финансовой модели компании".

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